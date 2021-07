La Street Art ispira la collezione Graffiti di Tod’s (Di giovedì 15 luglio 2021) Il legame tra arte urbana e fashion design si fa sempre più stretto con la collezione Graffiti di Tod’s. Walter Chiapponi, direttore creativo di Tod’s, ha ideato una linea che rende omaggio alla Street Art e ai suoi stilemi. Sneaker, borse T Timeless e persino i famosi Gommini, si arricchiscono di scritte e colore in un binomio che unisce la tradizionale preziosità dei materiali Tod’s con scelte grafiche e cromatiche contemporanee. Anche sui Gommini spiccano le scritte “Dream” “Amor” e “In Love We Trust” Walter Chiapponi ha studiato arte prima di dedicarsi alla moda, ne è un conoscitore ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 luglio 2021) Il legame tra arte urbana e fashion design si fa sempre più stretto con ladi. Walter Chiapponi, direttore creativo di, ha ideato una linea che rende omaggio allaArt e ai suoi stilemi. Sneaker, borse T Timeless e persino i famosi Gommini, si arricchiscono di scritte e colore in un binomio che unisce la tradizionale preziosità dei materialicon scelte grafiche e cromatiche contemporanee. Anche sui Gommini spiccano le scritte “Dream” “Amor” e “In Love We Trust” Walter Chiapponi ha studiato arte prima di dedicarsi alla moda, ne è un conoscitore ...

