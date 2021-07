La sosia di Jennifer Aniston ha lasciato senza parole il web | la somiglianza è impressionante

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : sosia Jennifer

Cosmopolitan

Eppure le vie di TikTok sono infinite e imprevedibili, e Lisa, originaria dell'Oklahoma e trapiantata in Texas, si è ritrovata ad essere ladiAniston . Di fronte ad una somiglianza ...Su TikTok sta spopolando una donna che è ladiAniston , come emerge soprattutto dall'ultimo video da lei condiviso, nel quale "recita" proprio una battuta di Rachel in Friends. Se è vero che ciascun abitante della Terra vanta ...La sosia di Jennifer Aniston sui social ha lasciato senza parole il mondo del web: è impressionante la somiglianza con l’attrice, guardate qui! La sosia della celebre attrice è davvero sconvolgente: ...Chi è la tiktoker diventata virale per la somiglianza incredibile con Jennifer Aniston? Si chiama Lisa Tranel, è mamma di tre bimbi ...