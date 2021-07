La Slovenia blinda di nuovo i confini | si può entrare solo con certificato Covid o la quarantena Regole e eccezioni

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Visited 50 times, 96 visits today) Notizie Simili: Per i barasporto, uscite con gli amici… Da mercoledì niente più controlli aitra Fvg… Chi può andare insenza ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Slovenia blinda

StadioSport.it

Il green pass europeo, in formato cartaceo e digitale e quelli emessi da Paesi terzi sono accettati, ricordando che lariconosce non solo i vaccini approvati a livello Ue come Pfizer/...Pasqua tra i divieti anti Covid: Orlando '' Favorita, Foro Italico e spiagge Terrasini, ... Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia,, Spagna ...Tadej Pogacar legittima lo scettro di questo Tour de France. Nella tappa più dura, sulle massacranti salite dei Pirenei, lo sloveno ha vinto il braccio di ...Tadej Pogacar vince la 17ª tappa del Tour de France e blinda la sua leadership: il ciclista sloveno fa sua la tappa regina della Grande Boucle davanti a Vingegaard e Carapaz La tappa regina del Tour d ...