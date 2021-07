La Serie A in pressing per aprire gli stadi al 100% con il green pass, ma il governo ha dei dubbi (Di giovedì 15 luglio 2021) La Serie A vuole la riapertura degli stadi al 100% per i vaccinati. E’ quello che ha deciso di chiedere al governo con una lettera. L’idea è di aprire gli impianti a chi ha il green pass. Ma il governo non sarebbe orientato su questa strada, scrive la Gazzetta dello Sport. “Federcalcio e Lega si aspettano però un’apertura più significativa, intorno al 50 per cento, blindata da protocolli ormai collaudati e da presidi organizzativi all’altezza della sfida. È intorno a queste due percentuali che dovrebbe attestarsi la riapertura anche se sull’interpretazione ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021) LaA vuole la riapertura deglialper i vaccinati. E’ quello che ha deciso di chiedere alcon una lettera. L’idea è digli impianti a chi ha il. Ma ilnon sarebbe orientato su questa strada, scrive la Gazzetta dello Sport. “Federcalcio e Lega si aspettano però un’apertura più significativa, intorno al 50 per cento, blindata da protocolli ormai collaudati e da presidi organizzativi all’altezza della sfida. È intorno a queste due percentuali che dovrebbe attestarsi la riapertura anche se sull’interpretazione ...

