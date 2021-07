La senatrice di Forza Italia difende il ddl Zan e si commuove: “Quando mia madre capì di me disse ‘ho paura per te'”. 10 giorni fa il suo coming out (Di giovedì 15 luglio 2021) A pochi giorni dal suo coming out, la senatrice Barbara Masini ha preso la parola in Senato per difendere il disegno di legge – a prima firma Alessandro Zan – contro l’omotransfobia e l’abilismo e, in un passaggio in cui si è commossa, ha parlato della propria esperienza personale: “Quando capì di me mia madre mi disse: ‘Ho paura per te’. Tutti i genitori hanno paura per i propri figli. Per il loro futuro, per la loro salute, per un incidente, per una casualità amara del destino. Ma non tutti sono costretti ad avere pura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) A pochidal suoout, laBarbara Masini ha preso la parola in Senato perre il disegno di legge – a prima firma Alessandro Zan – contro l’omotransfobia e l’abilismo e, in un passaggio in cui si è commossa, ha parlato della propria esperienza personale: “di me miami: ‘Hoper te’. Tutti i genitori hannoper i propri figli. Per il loro futuro, per la loro salute, per un incidente, per una casualità amara del destino. Ma non tutti sono costretti ad avere pura ...

