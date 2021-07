La Sbk di domani | Fogarty diventa nonno | Rea segue il figlio alle gare

(Di giovedì 15 luglio 2021) Cosa hanno in comune Carle Jonathan Rea? Le loro storie motoristiche parlano di vittorie, 59 per l'ex stella della Ducati, ben 104 per l'attuale fuoriclasse della Kawasaki. Entrambi sono ...

Cosa hanno in comune Carl Fogarty e Jonathan Rea? Le loro storie motoristiche parlano di vittorie, 59 per l'ex stella della Ducati, ben 104 per l'attuale fuoriclasse della Kawasaki. Entrambi sono ..., Ducati 1098 F08: la prova di Alessandro Gramigni Agli antipodi Come puoi descrivere Fogarty e ... il sabato sera è venuto da noi e ci ha detto: 'Avete fatto tutto?ci penso io'. E ha vinto, ...SBK: Il baluardo VisionTrack PBM Ducati conquista la vittoria nella prima gara del BSB in Scozia. Ecco la rivincita nei confronti di Jason O’Halloran (Yamaha), 2°. 3° Danny Buchan (BMW). 5° il rookie ...Così il mondiale Sbk si riaccende perché Rea con la sua Kawasaki non è ... uscendo dalla curva come se non ci fosse più un domani, sempre appeso a un filo. Che dire? Che spettacolo! Sì, perché, non si ...