La Sardegna resta sopra i 100 nuovi casi di coronavirus: si registra anche un decesso (Di giovedì 15 luglio 2021) (Visited 125 times, 170 visits today) Notizie Simili: In Sardegna 43 nuovi casi di coronavirus: il… Tra Sassari e la Gallura 40 nuovi casi di coronavirus In Sardegna meno di 10 nuovi casi di ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 15 luglio 2021) (Visited 125 times, 170 visits today) Notizie Simili: In43di: il… Tra Sassari e la Gallura 40diInmeno di 10di ...

Advertising

salidaparallela : RT @ladyrosmarino: A bene vedere cosa c'è in Sardegna mi resta difficile crederlo - ladyrosmarino : A bene vedere cosa c'è in Sardegna mi resta difficile crederlo - grillotalpa : RT @AnsaSardegna: Covid: Gimbe, +202% casi in una settimana in Sardegna. Ma resta stabile sotto soglia la pressione sugli ospedali #ANSA ht… - Francalidia4 : @Gianni_Gia_ La Sardegna resta un miraggio..ma grazie.??? - GIMBE : RT @AnsaSardegna: Covid: Gimbe, +202% casi in una settimana in Sardegna. Ma resta stabile sotto soglia la pressione sugli ospedali #ANSA ht… -