La Santa Sede guarda la crisi a Cuba (Di giovedì 15 luglio 2021) Sarà interessante vedere come la Santa Sede guarderà la crisi Cubana che per la prima volta da decenni sta squassando l’isola dei Castro. Disordini inattesi, considerata la stabilità del contesto politico dell’Avana. Francesco ha da sempre puntato molto su Cuba, basti pensare alla scelta di recarsi lì prima di mettere piede sul suolo americano, nonché alla decisione di tenere all’aeroporto “José Martí” lo storico incontro con il Patriarca di Mosca Kirill. In questi anni, lì molte cose sono cambiate: Fidel è morto e Raul è andato “in pensione”. Soprattutto, non c’è più il carismatico e influente cardinale ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Sarà interessante vedere come laguarderà lana che per la prima volta da decenni sta squassando l’isola dei Castro. Disordini inattesi, considerata la stabilità del contesto politico dell’Avana. Francesco ha da sempre puntato molto su, basti pensare alla scelta di recarsi lì prima di mettere piede sul suolo americano, nonché alla decisione di tenere all’aeroporto “José Martí” lo storico incontro con il Patriarca di Mosca Kirill. In questi anni, lì molte cose sono cambiate: Fidel è morto e Raul è andato “in pensione”. Soprattutto, non c’è più il carismatico e influente cardinale ...

Advertising

CCultIlSentiero : RT @CLiberazione: Aprirà i battenti il #20Agosto la 42ª edizione del @MeetingRimini. Ieri, in una sala dell'Ambasciata d'Italia presso la S… - veneziaunica : RT @SimonVenturini: Oggi, il #15luglio 1300, venne fondata la confraternita di Sant'Orsola, cui si devono i teleri del Carpaccio sulla stor… - fabius10scudi : La legge #Zan si potrebbe affossare, ma la verità è che il compromesso lo vogliono tutti: il Papa, la Santa Sede, l… - SBaroncia : I giovani dell’UCID hanno incontrato l’ambasciatore della Santa Sede in Italia - paolo97745638 : @SimoPillon Della santa sede quando si dichiara a favore dell’accoglienza degli immigrati non lo dici eh? E’ gia’… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Sede Vatican news Vaticano: sempre più donne ambasciatori presso la Santa Sede Vatican News LE BORSE DI QUESTA NOTTE a cura di Vincenzo Gisondi Oggi giovedì 15 luglio Agenzia Stampa Mediapress – Quotidiano on line diretto da Ferdinando Terlizzi – Testata giornalistica registrata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – (CE) con il num. 430/93 – Sede Legale: Corso ...

La Santa Sede guarda la crisi a Cuba E all’Avana, che si fa? Manca però il grande cardinale Ortega e la vecchia stabilità è destinata a restare un ricordo ...

Agenzia Stampa Mediapress – Quotidiano on line diretto da Ferdinando Terlizzi – Testata giornalistica registrata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – (CE) con il num. 430/93 – Sede Legale: Corso ...E all’Avana, che si fa? Manca però il grande cardinale Ortega e la vecchia stabilità è destinata a restare un ricordo ...