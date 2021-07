La Roma cede in Francia: Olsen verso il Lille, Kluivert al Nizza (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma - La Roma continua a cedere in Francia . Dopo gli addii di Pau Lopez e Under al Marsiglia, Tiago Pinto continua a muovere il mercato tramite il canale Ligue 1. Justin Kluivert sarebbe infatti ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 luglio 2021)- Lacontinua are in. Dopo gli addii di Pau Lopez e Under al Marsiglia, Tiago Pinto continua a muovere il mercato tramite il canale Ligue 1. Justinsarebbe infatti ...

Mercato: Milan prova per Vlasic, Roma su Telles Ecco allora che la Roma sta pensando di inserire delle contropartite tecniche, ovvero KUMBULLA e il ... I Blues sono ancora alla finestra per HAALAND , ma il Borussia Dortmund non lo cede nonostante il ...

Calciomercato Milan: Romagnoli potrebbe essere ceduto Alessio Romagnoli, difensore centrale del Milan, potrebbe essere il prossimo rossonero a salutare la compagine di Stefano ...

