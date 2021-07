L’A-Road dell’ex stella del baseball Rodriguez offre 3 miliardi di dollari per acquisire la Panini (Di giovedì 15 luglio 2021) Sulle figurine Panini si allunga l’ombra degli americani. L’A-Road dell’ex stella del baseball Alex Rodriguez avrebbe offerto all’azienda di Modena 3 miliardi di dollari. Lo scrive La Stampa. “La due diligence, rivela Bloomberg, è in corso, e non è detto che si arrivi a un accordo. La Panini ha i suoi azionisti di riferimento nell’ad italo-argentino Aldo Hugo Sallustro e nelle sorelle bolognesi Anna e Teresa Baroni. Slam Corp è una spac, un veicolo contenente solo liquidità destinata ad acquisizioni. Costituita da A-Rod Corp., la società ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021) Sulle figurinesi allunga l’ombra degli americani. L’A-delAlexavrebbe offerto all’azienda di Modena 3di. Lo scrive La Stampa. “La due diligence, rivela Bloomberg, è in corso, e non è detto che si arrivi a un accordo. Laha i suoi azionisti di riferimento nell’ad italo-argentino Aldo Hugo Sallustro e nelle sorelle bolognesi Anna e Teresa Baroni. Slam Corp è una spac, un veicolo contenente solo liquidità destinata ad acquisizioni. Costituita da A-Rod Corp., la società ...

