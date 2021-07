La Regione promuove campagna per biocombustibili e agroenergia (Di giovedì 15 luglio 2021) CATANIA (ITALPRESS) – Sostenere l’utilizzo e la produzione di biocombustibili e la diffusione dell’agrovoltaico nelle campagne siciliane, ma anche regolamentarne l’impatto sul territorio. Inoltre, sensibilizzare gli imprenditori e, soprattutto, la popolazione sulla sicurezza e sui vantaggi della conversione in energia dei rifiuti organici urbani e agricoli, con una robusta campagna di comunicazione che a breve il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 15 luglio 2021) CATANIA (ITALPRESS) – Sostenere l’utilizzo e la produzione die la diffusione dell’agrovoltaico nelle campagne siciliane, ma anche regolamentarne l’impatto sul territorio. Inoltre, sensibilizzare gli imprenditori e, soprattutto, la popolazione sulla sicurezza e sui vantaggi della conversione in energia dei rifiuti organici urbani e agricoli, con una robustadi comunicazione che a breve il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

