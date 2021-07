La Rappresentante di Lista e Coma Cose in concerto a Villa Manin sabato 17 e domenica 18 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) È un’estate di grandi eventi quella che sta vivendo Villa Manin a Codroipo (Udine), con la rassegna “Villa Manin Estate”: gli spettacoli finora hanno registrato praticamente sempre il tutto esaurito e la proposta è stata molto varia. Quasi seimila persone sono accorse nei primi tre weekend per i concerti di Bombino, Motta, Lo Stato Sociale, Iosonouncane, Extraliscio, Ariete. Sold out i concerti di La Rappresentante di Lista e dei Coma, in programma nel fine settimana. Il cartellone di appuntamenti dedicati ai più piccoli prosegue venerdì 16 luglio, con ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 luglio 2021) È un’estate di grandi eventi quella che sta vivendoa Codroipo (Udine), con la rassegna “Estate”: gli spettacoli finora hanno registrato praticamente sempre il tutto esaurito e la proposta è stata molto varia. Quasi seimila persone sono accorse nei primi tre weekend per i concerti di Bombino, Motta, Lo Stato Sociale, Iosonouncane, Extraliscio, Ariete. Sold out i concerti di Ladie dei, in programma nel fine settimana. Il cartellone di appuntamenti dedicati ai più piccoli prosegue venerdì 16, con ...

