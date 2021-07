La radicalità del fotomontaggio

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 16 luglio 2021) Come vogliamo vivere? Politica del: si apre con una domanda apparentemente banale la grande mostra consacrata alla designer, architetta e fotografa francese Charlotte Perriand nelle fredde ma suggestive stanze del capitalismo che altro non sono se non i magazzini della catena di supermercati Monoprix e che per il festival internazionale Rencontres de la Photographie di Arles (visitabile fino al 26 settembre) da alcuni anni si trasformano in luogo d’arte e sperimentazione. Perriand è una figura non troppo nota oltralpe … Continua L'articolo proviene da il manifesto.