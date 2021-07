La Polizia di Stato pone fine alle scorribande di una baby gang, denunciando 14 ragazzi tra i 13 e 19 anni (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono stati bloccati e denunciati dagli agenti del XI Distretto San Paolo diretto da Massimiliano Maset e da quelli della Sezioni Volanti diretta da Massimo Improta i 14 giovani facenti parte della “Anundo gang’s”, nome dato al loro gruppo whatsapp. Una baby gang a tutti gli effetti, coesa, ben organizzata, composto da una trentina di ragazzi tutti giovanissimi con una struttura radicata nella zona di viale Marconi e con l’obiettivo di imporre il proprio dominio sui coetanei del quartiere e di prendere possesso del territorio attraverso violenze, aggressioni, atti intimidatori e rapine. 5 al momento le vittime accertate ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono stati bloccati e denunciati dagli agenti del XI Distretto San Paolo diretto da Massimiliano Maset e da quelli della Sezioni Volanti diretta da Massimo Improta i 14 giovani facenti parte della “Anundo’s”, nome dato al loro gruppo whatsapp. Unaa tutti gli effetti, coesa, ben organizzata, composto da una trentina ditutti giovanissimi con una struttura radicata nella zona di viale Marconi e con l’obiettivo di imporre il proprio dominio sui coetanei del quartiere e di prendere possesso del territorio attraverso violenze, aggressioni, atti intimidatori e rapine. 5 al momento le vittime accertate ...

