La passeggiata nel bosco si trasforma in dramma: cade procurandosi varie fratture (Di giovedì 15 luglio 2021) Una semplice passeggiata estiva si stava per trasformare in tragedia. Una donna stava tornando alla sua auto in una zona boschiva del Comune di Licenza, quando una caduta accidentale, le ha procurato diverse fratture. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco. La caduta e il salvataggio Intorno alle 11:30 di oggi, 15 luglio, la squadra dei Vigili del Fuoco 14/A del distaccamento di Subiaco e il Nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale), sono stati inviati dalla sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma per soccorrere una donna in una zona boschiva. Quest’ultima, lungo il cammino che l’avrebbe riportata al parcheggio della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) Una sempliceestiva si stava perre in tragedia. Una donna stava tornando alla sua auto in una zona boschiva del Comune di Licenza, quando una caduta accidentale, le ha procurato diverse. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco. La caduta e il salvataggio Intorno alle 11:30 di oggi, 15 luglio, la squadra dei Vigili del Fuoco 14/A del distaccamento di Subiaco e il Nucleo SAF (speleo-alpino-fluviale), sono stati inviati dalla sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma per soccorrere una donna in una zona boschiva. Quest’ultima, lungo il cammino che l’avrebbe riportata al parcheggio della ...

Advertising

CorriereCitta : La passeggiata nel bosco si trasforma in dramma: cade procurandosi varie fratture - smaalltaalk : la prossima minchiata che dite su namjoon io se vi trovo vi faccio cancellare da questo social, invece che sparare… - TargatoCN : Ultima passeggiata letteraria nel bosco dei pensieri con la Fondazione Mirafiore - Sundaysolitary : RT @fuoripostoluogo: Perché produrre auto elettriche non inquina, lo smaltimento delle batterie una passeggiata e la corrente che usiamo è… - fuoripostoluogo : Perché produrre auto elettriche non inquina, lo smaltimento delle batterie una passeggiata e la corrente che usiamo… -