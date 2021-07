La parola secondo Jacques Audiard, territorio incerto della ricerca di sé (Di venerdì 16 luglio 2021) Les Olympiades, il titolo del film in concorso di Jacques Audiard, viene dal nome di un quartiere multiculturale (ma soprattutto asiatico) di Parigi nel 13 arrondissement restituito tra linee geometriche dei palazzi e luci notturni, nell’astrazione del bianco e nero, sin dalle prime inquadrature. Un film sorprendente nella filmografia del regista, Palma d’oro nel 2015 con Dheepan, che sembra qui mettere da parte certe sue rigidità un po’ dogmatiche – pensiamo a Il profeta (2009) e o alla sua rivisitazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 luglio 2021) Les Olympiades, il titolo del film in concorso di, viene dal nome di un quartiere multiculturale (ma soprattutto asiatico) di Parigi nel 13 arrondissement restituito tra linee geometriche dei palazzi e luci notturni, nell’astrazione del bianco e nero, sin dalle prime inquadrature. Un film sorprendente nella filmografia del regista, Palma d’oro nel 2015 con Dheepan, che sembra qui mettere da parte certe sue rigidità un po’ dogmatiche – pensiamo a Il profeta (2009) e o alla sua rivisitazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

_shamelesss_ : @RattaDiFranci Ma questa secondo me non è neanche una tizetina, è una hater di fra che ha copiato parola per parola… - TarTassato : @FiorellaMannoia Secondo lei é l'embargo a bastonare il popolo, a togliere i diritti di parola e stampa é l'embargo… - psychobizzle : Raga secondo me in HS3 c’è qualche parola in italiano, come il finale di cherry in francese - vanecter : Pessina e locatelli rappresentano il nord che sente quella canzone ma già al secondo ascolto iniziano a cantarla a… - umanesimo : @info_zampa @svirgola2 @amaryllide1 @MelgerTina @ironorehopper @robertdolci @semioticmonkey @PMO_W @FZanolli… -