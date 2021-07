La nuova serie A. Si parte con Udinese Juventus il 22 agosto 2021 (Di giovedì 15 luglio 2021) ai microfoni di Udinese Tv, mister Luca Gotti ha commentato il percorso dei bianconeri nella prossima serie A alla luce del calendario. Mister, un commento al calendario e sull’impatto alla stagione che ci metterà subito di fronte alla Juve “In teoria le grandi squadre è meglio affrontarle presto, prima che consolidino le relazioni tra calciatori. E’ chiaro che questo inizio ci riserva, nelle prime 5 giornate, tre grandi squadre e non solo una.” Infatti arriveranno, poi, alla quarta e quinta giornata anche Napoli e Roma, sfide inframmezzate da quelle a Venezia e Spezia ma, come due anni fa, si parte con due gare alla Dacia ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 luglio 2021) ai microfoni diTv, mister Luca Gotti ha commentato il percorso dei bianconeri nella prossimaA alla luce del calendario. Mister, un commento al calendario e sull’impatto alla stagione che ci metterà subito di fronte alla Juve “In teoria le grandi squadre è meglio affrontarle presto, prima che consolidino le relazioni tra calciatori. E’ chiaro che questo inizio ci riserva, nelle prime 5 giornate, tre grandi squadre e non solo una.” Infatti arriveranno, poi, alla quarta e quinta giornata anche Napoli e Roma, sfide inframmezzate da quelle a Venezia e Spezia ma, come due anni fa, sicon due gare alla Dacia ...

