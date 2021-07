La nuova Alitalia volerà dal 15 ottobre | Mef e Ue hanno trovato l’accordo su Ita “Commissione rassicurata sulla tutela dei passeggeri”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il decollo dei primi voli di Italia Trasporto Aereo è previsto il 15. È quanto prevedetra il ministero dell’Economia e laeuropeacostituzione dellacompagnia che prenderà il posto della vecchia. Finalmente è stata siglata l’intesa, come annunciato dal Mef in una nota nella quale si legge che “si è conclusa positivamente la discussione”. Il Tesoro spiega che il dialogo di questi mesi ha consentito una soluzione costruttiva ed equilibrata, che da un lato garantisce la discontinuità necessaria al rispetto della normativa europea e ...

Perché il passaggio daa Ita, come detto altre volte, comporterà diverse miglialia di esuberi: I lavoratoriche potrebbero essere assunti nellacompagnia sono 2.800 nel 2021 e ......il Mef - di avviare le procedure relative all'aumento di capitale di ITA e crea le condizioni per la firma del Memorandum d'intesa per il passaggio di determinate attività daa ITA. La...ITA potrà finalmente spiccare il volo. Si è infatti conclusa positivamente la discussione con la Commissione europea sulla costituzione della nuova società che sarà pienamente operativa a partire dal ...Nuova Alitalia operativa dal 15 ottobre. Whirpool, proteste a Napoli. Germania flagellata dal maltempo. "Poveri non tutelati da reddito di cittadinanza". Metti mi piace su Facebook per vedere notizie ...