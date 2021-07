La nuova Alitalia decollerà il 15 ottobre. Via libera da Bruxelles al Piano industriale di Ita. Partirà con meno di 3mila dipendenti e 52 aerei

Advertising

fattoquotidiano : La nuova Alitalia volerà dal 15 ottobre: Mef e Ue hanno trovato l’accordo su Ita. “Commissione rassicurata sulla tu… - ilfoglio_it : La nuova Alitalia decollerà con 52 aerei e 2.800 dipendenti. Ecco i dettagli del nuovo piano industriale di Ita - infoiteconomia : La nuova Alitalia volerà dal 15 ottobre: Mef e Ue hanno trovato l’accordo su Ita - ZPeppem : RT @DomaniGiornale: È ormai chiaro che la nuova compagnia di stato è più un ammortizzatore sociale, piuttosto che un vettore aereo competit… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La nuova Alitalia volerà dal 15 ottobre: Mef e Ue hanno trovato l’accordo su Ita. “Commissione rassicurata sulla tutel… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova Alitalia

Un aereo diparcheggiato all'aeroporto romano di Fiumicino - Ansa . Ladecolla. Non sarà ad agosto, come ipotizzato, ma ad ottobre. Via libera dalla Ue e al Piano industriale che include proprio le variazioni richieste dalla Commissione europea : Bruxelles ...... ricordando che i viaggiatori che hanno acquistato bigliettiper voli successivi al 15 ottobre saranno "tutelati" e che i lavoratoriche 'potrebbero essere assunti nella...Bruxelles ha inviato oggi alle Istituzioni italiane una lettera nella quale ha valutato positivamente il Piano Industriale di Ita.Bitcoin (CRYPTO:BTC), la principale criptovaluta al mondo, potrebbe essere il motivo del recente calo nella correlazione fra le azioni di Tesla Inc. (NASDAQ:NASDAQ:TSLA) e quelle di altre grandi socie ...