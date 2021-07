La nuova Alitalia decolla. Ita volerà dal 15 ottobre

(Di giovedì 15 luglio 2021) La svolta nelle trattative è arrivata in mattinata: dal 15potrannore i primi voli di Ita, la compagnia che nascerà dalle ceneri di. "La discussione con la commissione europea ha consentito di giungere ad una soluzione costruttiva ed equilibrata, che garantisce la discontinuità necessaria al rispetto della normativa europea", si legge in una nota del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. "L'esito positivo dell'interlocuzione con gli uffici della commissione consente di avviare le procedure relative all'aumento di capitale di Ita e crea le condizioni per la firma del memorandum d'intesa per il ...

Advertising

Paolo18030138 : RT @GDS_it: #ExAlitalia, accordo con l'Ue: a ottobre operativa la nuova compagnia '#Ita' - pelias01 : RT @Andrea_V_73: '#Alitalia, c’è la svolta. Intesa con #Ue:?Ita decolla il 15 ottobre. Ora l’aumento di capitale' @sole24ore @lauranaka @M… - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: '#Alitalia, c’è la svolta. Intesa con #Ue:?Ita decolla il 15 ottobre. Ora l’aumento di capitale' @sole24ore @lauranaka @M… - ansaeuropa : 'La Commissione europea prende atto dell'annuncio odierno dell'Italia che #Ita, una nuova compagnia aerea di propri… - GDS_it : #ExAlitalia, accordo con l'Ue: a ottobre operativa la nuova compagnia '#Ita' -

Ultime Notizie dalla rete : nuova Alitalia

...il Mef - di avviare le procedure relative all'aumento di capitale di ITA e crea le condizioni per la firma del Memorandum d'intesa per il passaggio di determinate attività daa ITA. La...I lavoratoriche potrebbero essere assunti nellacompagnia sono 2800 nel 2021 e 5750 nel 2022. Lo riferisce il Mise, sottolineando che 'il ministro Giancarlo Giorgetti ringrazia ...C'è l'accordo con Bruxelles: i primi voli partiranno tra tre mesi. Soddisfatti Giorgetti e Giovannini, ora la palla passa a Orlando per gestire gli esuberi: la nuova compagnia potrà assumere 2.800 per ..."Ai ministri Giorgetti e Garavaglia ho spiegato che crediamo che ci siano enormi opportunità per il turismo in Italia nei prossimi 4 anni ma chiediamo di cancel ...