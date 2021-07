La Lega parla come Renzi: 'Sul ddl Zan chiusura da parte di chi vuole fare solo campagna elettorale' (Di giovedì 15 luglio 2021) Reale interesse o totale ostruzionismo? La posizione della Lega e della destra oscurantista italiana è sempre a due facce. "Quando si discute di diritti bisogna cercare un'ampia base parlamentare. Il ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 luglio 2021) Reale interesse o totale ostruzionismo? La posizione dellae della destra oscurantista italiana è sempre a due facce. "Quando si discute di diritti bisogna cercare un'ampia basementare. Il ...

Milo_Meelow : #alessandragallone #forzaitalia parla di mediazione Chiedo a @elio_vito a che punto ci si incontra per mediare con… - globalistIT : - CarloZarcone : Vescovi (Lega, strano eh?) parla ancora di genitore 1 o genitore 2, e del presepe. Ma davvero? ????? #ddlZan - frabooo : RT @auratwitta: La lega che parla del fatto che dovremmo occuparci dei licenziamenti quando loro hanno voluto per primi la rimozione del bl… - auratwitta : La lega che parla del fatto che dovremmo occuparci dei licenziamenti quando loro hanno voluto per primi la rimozion… -