La Juve riparte | Allegri motiva la squadra con le prime indicazioni Il video

(Di giovedì 15 luglio 2021) Primo giorno di ritiro per lantus con Massimilianoche ha dato il via al primo allenamento. La società bianconera, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato unriepilogativo della seduta odierna con il tecnico toscano che ha dato queste treai suoi giocatori. “Entusiasmo, voglia di lavorare e giocare a calcio”. A bordo campo anche tutta la dirigenza, con il vicepresidente Pavel Nedved, l’ad Maurizio Arrivabene e il nuovo responsabile del mercato Federico Cherubini. Il recap della prima giornata di allenamento https://t.co/euBE0P6YIr pic.twitter.com/3uB8kD7FIE — ...

TORINO - "Entusiasmo, voglia di lavorare... giocate a calcio" sono le parole d'ordine di Massimiliano Allegri, che oggi ha diretto il primo allenamento della nuova stagione della Juventus.