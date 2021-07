La festa per gli Europei? Signorelli abbassa i toni: «Il precedente dell’Inter fa ben sperare» (Di giovedì 15 luglio 2021) Nessun allarme, nessun anatema. In controtendenza rispetto al dibattito sui rischi dei festeggiamenti di piazza per gli Europei, l’igienista Carlo Signorelli mantiene toni pacati e, pur sottolineando le differenze, richiama il precedente della festa per l’Inter a Milano. «Lì i dati li abbiamo visti: non c’è stata nessuna interferenza con la curva, ma in quel momento la curva stava scendendo», ricorda. Signorelli abbassa i toni sulla festa per gli Europei Signorelli, dunque, non si fascia la testa ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Nessun allarme, nessun anatema. In controtendenza rispetto al dibattito sui rischi dei festeggiamenti di piazza per gli, l’igienista Carlomantienepacati e, pur sottolineando le differenze, richiama ildellaper l’Inter a Milano. «Lì i dati li abbiamo visti: non c’è stata nessuna interferenza con la curva, ma in quel momento la curva stava scendendo», ricorda.sullaper gli, dunque, non si fascia la testa ...

