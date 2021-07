La Farnesina: 'Viaggiare ora è rischioso, possibile che viaggiatori restino bloccati all'estero per il Covid' (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo i due casi di Malta e della Grecia (ma chissà quanti ce ne sono ancora da scoprire), la Farnesina avvisa i turisti in partenza. I cittadini italiani che intendono pianificare viaggi all'estero ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo i due casi di Malta e della Grecia (ma chissà quanti ce ne sono ancora da scoprire), laavvisa i turisti in partenza. I cittadini italiani che intendono pianificare viaggi all'...

Advertising

laboescapes : RT @Cinformi: Devi partire o rientrare in Italia? La Farnesina ha aggiornato il 'Focus #viaggi' con Informazioni, normativa e un questionar… - giansainato : @thepalecountess @mainormale_ totalmente d'accordo con te, sul sito di Viaggiare Sicuri non si capisce niente, il n… - TuttoQuaNews : RT @InformazioneOg: Variante Delta, triplicati i casi in Austria e Olanda: la Farnesina sconsiglia di viaggiare fuori dall’Italia #Variant… - Cinformi : Devi partire o rientrare in Italia? La Farnesina ha aggiornato il 'Focus #viaggi' con Informazioni, normativa e un… - infoitinterno : Variante Delta, triplicati i casi in Austria e Olanda: la Farnesina sconsiglia di viaggiare fuori dall’Italia -