«La Cucina di casa italiana» verso l'Unesco, prosegue la grande avventura (Di giovedì 15 luglio 2021) I promotori della candidatura de “la Cucina di casa italiana” a patrimonio culturale immateriale dell’umanità Unesco hanno incontrato il Senatore Gian Marco Centinaio, sottosegretario al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con delega ai rapporti con l’Unesco. Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte alcuni rappresentanti del comitato scientifico della candidatura presieduto dal professor Massimo Montanari e alla presenza del professor Pier Luigi Petrillo, uno dei più alti esperti in materia Unesco del Paese, è stato presentato l’obiettivo del riconoscimento ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 luglio 2021) I promotori della candidatura de “ladi” a patrimonio culturale immateriale dell’umanitàhanno incontrato il Senatore Gian Marco Centinaio, sottosegretario al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, con delega ai rapporti con l’. Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte alcuni rappresentanti del comitato scientifico della candidatura presieduto dal professor Massimo Montanari e alla presenza del professor Pier Luigi Petrillo, uno dei più alti esperti in materiadel Paese, è stato presentato l’obiettivo del riconoscimento ...

