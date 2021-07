La Copa Maradona tra Italia e Argentina si giocherà a Napoli, casa sua (Di giovedì 15 luglio 2021) Non sarà a Buenos Aires, sua città natale; non sarà a Dubai o Doha o altre mete scelte per interessi degli sponsor. Sarà a Napoli! La città partenopea è stata scelta dalla Fifa come sede, nel prossimo dicembre o gennaio, della partita valida per la Copa Maradona che vedrà lo scontro tra l’Argentina, campione della Coppa America, e l’Italia, vincitrice dei Campionati Europei. Un tributo al D10S del calcio che, ormai leggenda, sembra aver guidato dall’alto dei cieli le costellazioni affinché favorisse le vittorie delle due nazioni in cui si è realizzato come calciatore. Ma la partita come evento sportivo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Non sarà a Buenos Aires, sua città natale; non sarà a Dubai o Doha o altre mete scelte per interessi degli sponsor. Sarà a! La città partenopea è stata scelta dalla Fifa come sede, nel prossimo dicembre o gennaio, della partita valida per lache vedrà lo scontro tra l’, campione della Coppa America, e l’, vincitrice dei Campionati Europei. Un tributo al D10S del calcio che, ormai leggenda, sembra aver guidato dall’alto dei cieli le costellazioni affinché favorisse le vittorie delle due nazioni in cui si è realizzato come calciatore. Ma la partita come evento sportivo, ...

