La Commissione europea vuole fermare le vendite di auto inquinanti dal 2035

(Di giovedì 15 luglio 2021) La presidente dellaUrsula Von Der Leyen (Foto di Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images)Costruire un sistema economico che permetta la rivoluzione ecologica nell’Unione: è questo l’obiettivo di Fit For 55, un insieme di strumenti legislativi proposti dallaper raggiungere gli obiettivi del Green Deal e in sintonia con la leggesul clima, firmata a fine giugno per vincolare la legislazione Ue all’impegno per la neutralità climatica. L’obiettivo è ridurre del 55% le emissioni totali di CO2 entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990), ...