La Casa Bianca usa toni da guerra fredda contro Cuba | ' Il comunismo ha fallito | il popolo merito la libertà'

Advertising

giuliapompili : La conseguenza più prevedibile della presa di Hong Kong da parte di Pechino: avviso della Casa Bianca alle aziende… - brazof666 : RT @CanapaNetwork: Poco dopo che il leader della maggioranza al Senato Schumer e colleghi hanno presentato un progetto di legge sulla legal… - globalistIT : - _CarlottaMiller : Coraggio dicono Sono mongoli Perdenti Pieni di merda Senza soldi Stanno pubblicando tutti i loro successi campionat… - Joshuat81225249 : @mWrezXvRl8NKmbv Quello a sx, accusato di una maxi-truffa da 25 milioni di dollari ed arrestato per frode, è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Bianca

ANSA Nuova Europa

22.14 Merkel da Biden:forte alleanza cruciale "Sottolineo il grande valore che attribuisco all'amicizia tra gli Stati Uniti e la Germania". Così il cancelliere tedesco, Merkel,allaricevuta dal presidente degi Usa, Biden. "Siamo più che consapevoli del contributo dell'America per una Germania libera e democratica. Sono interessata a rafforzare, ancora una volta, la ...Lo ha detto la portavoce della, Jen Psaki, sottolineando come quello di L'Avana sia "un governo comunista autoritario che ha represso la sua gente". Da parte sua il presidente cubano, ...New York , 15 lug 21:04 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accolto la cancelliera tedesca, Angela Merkel, alla Casa Bianca definendola “una grande amica personale e una ...New York , 15 lug 21:32 - (Agenzia Nova) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha voluto sottolineare “il grande valore che attribuisco all'amicizia tra Stati Uniti e Germania”, in occasione della ...