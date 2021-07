La Camera ha approvato il rifinanziamento della missione per addestrare la cosiddetta Guardia costiera libica

Advertising

marcofurfaro : Applaudono Salvini che contesta la legge che loro stessi hanno approvato alla Camera. Incredibile dove può arrivare… - Internazionale : Il 15 luglio la camera ha approvato il decreto missioni, che prevede il finanziamento della cosiddetta guardia cost… - fanpage : ?? L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione sulle missioni internazionali (438 sì). L'Italia continuerà a coo… - PeppinoPatti : Un parlamento italiano complice della violazione dei diritti umani, di violenze e torture #Libia #NONSONODACCORDO - cmqpiena : RT @Internazionale: Il 15 luglio la camera ha approvato il decreto missioni, che prevede il finanziamento della cosiddetta guardia costiera… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera approvato

"Quest'anno riceveranno 30 milioni in più" denuncia il senatore De Falco Il rifinanziamento delle missioni militari italiane all'estero,allail 15 luglio, e l'esito scontato al ...15.7.2021 - Il Consiglio comunale di Venezia nella seduta odierna haall'unanimità l'ampliamento del cimitero di Marghera per la realizzazione di un nuovo ... che comprenda ladi ...La Camera dei deputati ha approvato il rifinanziamento della missione delle forze dell’ordine italiane per addestrare la cosiddetta Guardia costiera ...La maggioranza tiene sul voto al contestato decreto missioni che, tra le altre cose, rifinanzia Tripoli per il contrasto all'immigrazione irregolare. Ma il Pd si spacca ...