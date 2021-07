La Camera discute la commissione d’inchiesta Covid-19. Cina nel mirino (Di giovedì 15 luglio 2021) La commissione Affari esteri della Camera ha approvato la proposta di “Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo”, presentata dall’onorevole Paolo Formentini (Lega). LE MODIFICHE Nell’iter in commissione si è resa necessaria qualche modifica. Non c’è più, infatti, il riferimento nel titolo all’Organizzazione mondiale della sanità. Infatti, la proposta iniziale faceva riferimento alle “misure adottate dagli Stati e dall’Organizzazione mondiale ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 luglio 2021) LaAffari esteri dellaha approvato la proposta di “Istituzione di unaparlamentare di inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus per evitarne la propagazione nel mondo”, presentata dall’onorevole Paolo Formentini (Lega). LE MODIFICHE Nell’iter insi è resa necessaria qualche modifica. Non c’è più, infatti, il riferimento nel titolo all’Organizzazione mondiale della sanità. Infatti, la proposta iniziale faceva riferimento alle “misure adottate dagli Stati e dall’Organizzazione mondiale ...

