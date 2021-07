La Banca centrale europea si è decisa a lanciare un euro digitale (Di giovedì 15 luglio 2021) Christine Lagarde, presidente della Bce (John Thys/Afp/Getty Images)Ventiquattro mesi per risolvere le principali questioni di progettazione e distribuzione, sicurezza, stabilità finanziaria e politica monetaria: è questo il lasso di tempo che si è data la Banca centrale europea, che ha aperto una fase formale di studio sull’euro digitale. La decisione del consiglio direttivo è arrivata mercoledì, sulla scorta di un report pubblicato a ottobre, una consultazione pubblica che ha raccolto spunti tra cittadini e professionisti e nove mesi di lavoro dei primi gruppi sperimentali, costituiti da ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021) Christine Lagarde, presidente della Bce (John Thys/Afp/Getty Images)Ventiquattro mesi per risolvere le principali questioni di progettazione e distribuzione, sicurezza, stabilità finanziaria e politica monetaria: è questo il lasso di tempo che si è data la, che ha aperto una fase formale di studio sull’. La decisione del consiglio direttivo è arrivata mercoledì, sulla scorta di un report pubblicato a ottobre, una consultazione pubblica che ha raccolto spunti tra cittadini e professionisti e nove mesi di lavoro dei primi gruppi sperimentali, costituiti da ...

La Banca Centrale Europea ha dato il via mercoledì 14 luglio alla fase esplorativa che determinerà i contorni e il funzionamento di questa moneta elettronica destinata ai privati, pensata quale rispo ...

La Banca centrale europea si è decisa a lanciare un euro digitale Ventiquattro mesi per risolvere le principali questioni di progettazione e distribuzione, sicurezza, stabilità finanziaria e politica monetaria: è questo il lasso di tempo che si è data la Banca ...

