La Banca centrale europea avvia il progetto per un euro digitale (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo nove mesi di sperimentazione, la BCE avvia una fase di indagine di due anni per verificare l'eventuale emissione di un euro digitale La Banca centrale europea (BCE) mercoledì ha annunciato l'avvio di un progetto volto ad esplorare la potenziale emissione e distribuzione di un euro digitale e l'impatto che potrebbe avere. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha spiegato: "Sono passati nove mesi da quando abbiamo pubblicato il nostro studio sull'euro digitale. In questo lasso di ...

