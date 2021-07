KISS KISS NAPOLI: Spalletti blocca tre cessioni. 4 campioni d’Europa arriveranno dopo Ferragosto (Di giovedì 15 luglio 2021) Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di KISS KISS NAPOLI nel corso di Radio Goal. “Il nuovo allenatore ha fatto una richiesta di non cedere nessuno prima della fine del ritiro di Dimaro. Luciano Spalletti, in particolare, ha chiesto di non cedere tre calciatori che tornano a NAPOLI: mi riferisco a Malcuit, Ounas e Luperto. Non è detto che vadano via. Il mister toscano ha intenzione di verificare le loro qualità e valutarli in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha avuto una grande intuizione: il ritorno di Beppe ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 15 luglio 2021) Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dinel corso di Radio Goal. “Il nuovo allenatore ha fatto una richiesta di non cedere nessuno prima della fine del ritiro di Dimaro. Luciano, in particolare, ha chiesto di non cedere tre calciatori che tornano a: mi riferisco a Malcuit, Ounas e Luperto. Non è detto che vadano via. Il mister toscano ha intenzione di verificare le loro qualità e valutarli in vista della prossima stagione. Aurelio De Laurentiis ha avuto una grande intuizione: il ritorno di Beppe ...

