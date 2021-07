Khaby Lame, shopping, ghiacciolo e simpatia a Milano con l’outfit firmato (Di giovedì 15 luglio 2021) Tutti ormai conoscono Chiara Ferragni. L’influencer più famosa del nostro Paese e tra le più popolari a livello mondiale non può fare un passo senza essere fotografata. Del resto lei ha basato la carriera sulla condivisione costante della sua vita, dalla sfera familiare ai progetti di lavoro. Chiara vanta 24,2 milioni di follower su Instagram. C’è però un ragazzo che di recente ha battuto il suo primato di influencer italiana più seguita: Khaby Lame. Tutti seguono Khaby Ma chi è questo 21enne nato in Senegal e trasferitosi a Chivasso da quando era poco più che neonato? Già molto noto tra i giovanissimi, Khaby ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tutti ormai conoscono Chiara Ferragni. L’influencer più famosa del nostro Paese e tra le più popolari a livello mondiale non può fare un passo senza essere fotografata. Del resto lei ha basato la carriera sulla condivisione costante della sua vita, dalla sfera familiare ai progetti di lavoro. Chiara vanta 24,2 milioni di follower su Instagram. C’è però un ragazzo che di recente ha battuto il suo primato di influencer italiana più seguita:. Tutti seguonoMa chi è questo 21enne nato in Senegal e trasferitosi a Chivasso da quando era poco più che neonato? Già molto noto tra i giovanissimi,...

