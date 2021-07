Kate Moss e Kim Kardashian | la notizia sta facendo il giro del mondo

Leggi su sologossip

(Di giovedì 15 luglio 2021)e Kim: lasta giàildel, è nata una particolare amicizia tra due amatissime donne! Due donne famosissime, in tutto il, hanno una passione in comune. Oggi non sono solo amiche, ma anche colleghe! Parliamo di, celebre supermodella e stilista britannica, comparsa sulle copertine L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.