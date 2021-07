Kaio Jorge, il nuovo Neymar vicino al trasferimento in Italia (Di giovedì 15 luglio 2021) Kaio Jorge è uno dei migliori attaccanti in prospettiva, è considerato il nuovo Neymar per la sua qualità e le caratteristiche di gioco. E’ un calciatore del Santos ma il suo futuro dovrebbe essere in Italia. E’ stata avviata una trattativa con il Milan, il club rossonero segue sempre con molta attenzione i calciatori brasiliani e il classe 2002 è in cima alla lista. Il contratto con il club brasiliano scade a dicembre 2021 ma il Milan potrebbe anticipare i conti pagando circa 8 milioni di euro già dalla sessione estiva. La concorrenza è spietata e il Milan non può permettersi di perdere un calciatore ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 luglio 2021)è uno dei migliori attaccanti in prospettiva, è considerato ilper la sua qualità e le caratteristiche di gioco. E’ un calciatore del Santos ma il suo futuro dovrebbe essere in. E’ stata avviata una trattativa con il Milan, il club rossonero segue sempre con molta attenzione i calciatori brasiliani e il classe 2002 è in cima alla lista. Il contratto con il club brasiliano scade a dicembre 2021 ma il Milan potrebbe anticipare i conti pagando circa 8 milioni di euro già dalla sessione estiva. La concorrenza è spietata e il Milan non può permettersi di perdere un calciatore ...

