Juventus | rinnovo Dybala | la Joya vuole garanzie da Allegri

(Di giovedì 15 luglio 2021) Paulotiene lain attesa per ildi contratto: laprimadaGiornata intensa ieri in casacon le visite e i test fisici al J Medical più il primo bagno di folla con i tifosi entusiasti del primo giorno bianconero. Massimilianoe Paulosi sono solo sfiorati senza l’opportunità di parlare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come riporta La Gazzetta dello Sport, si continua a lavorare sul ...

Paulo Dybala tiene lain attesa per ildi contratto: la Joya vuole prima garanzie da Allegri Giornata intensa ieri in casacon le visite e i test fisici al J Medical più il primo bagno di folla ...... una nube densa ha circondato il calciomercato dellain attacco. I bianconeri hanno ... solo qualche settimana fa, sembrava al capolinea, ma ora le prospettive disono concrete. In ...I dirigenti bianconeri pronti a riaprire la trattativa per il rinnovo con l'agente dell'attaccante argentino. E Allegri gli illustra i piani di convivenza con Ronaldo e Chiesa.Giornata intensa ieri in casa Juventus con le visite e i test fisici al J Medical ... Come riporta La Gazzetta dello Sport, si continua a lavorare sul rinnovo dell’argentino: Dybala però vorrebbe ...