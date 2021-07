Juventus | niente rinvii | Arthur già domani sotto i ferri a Torino

Advertising

UrboG : Non mi interessa niente del mercato, ne di chi resta o ritorna,... Ho in testa solo la Juventus e il decimo scudett… - sportli26181512 : Dalla Francia: niente Juve, ecco dove può andare Aouar: Juventus tagliata fuori dalla corsa a Houssem...… - Bruno27415113 : @OfficialASRoma Montecatini o fiorentina,triestina o Juventus...non ci frega niente basta che gioca l'As Roma...RICOMINCIAMO! - Gianpaolo_5 : @indiavolati @Labuena0nda @marco50419079 @FBiasin Io voglio vincere qualsiasi trofeo. Voi siete troppo superiori pe… - Nathan_Gr_ : Ricapitoliamo il mercato della Juventus. Rinnovo di Dybala, con incontro previsto con l’agente da almeno 2 anni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus niente

Tutto Juve

Arthur va sotto ai ferri a Torino, subito. Sperando di risolvere definitivamente il problema di calcificazione tra tibia e perone della gamba destra (che lo tormenta ormai da gennaio scorso) e ...Commenta per primotagliata fuori dalla corsa a Houssem Aouar : secondo Le10Sport infatti, per il centrocampista del Lione è un testa a testa tra Arsenal e Tottenham .Sandro Veronesi ha parlato dei due anni senza Allegri della Juventus. Ecco cosa ha detto su Pirlo e Sarri ... Facciamo finta che non è successo niente e ripartiamo da dove eravamo rimasti. Credo ...In casa Juventus si parte subito con un'operazione ... quando Romero è intervenuto in modo scomposto su Arthur. Apparentemente niente di grave, ma col passare dei giorni l’infortunio si è complicato.