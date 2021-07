Juventus-Locatelli, il Sassuolo ha già trovato il sostituto dell’azzurro (Di giovedì 15 luglio 2021) Locatelli Juventus: il Sassuolo tratta con il Liverpool per Marko Grujic. Tutti i dettagli sul possibile erede dell’obiettivo bianconero Il Sassuolo pensa già al post Locatelli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club neroverde avrebbe già avviato una trattativa con il Liverpool per Marko Grujic. Centrocampista serbo classe 1996, Grujic ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Porto. Un possibile colpo ad effetto in casa Sassuolo per rimpiazzare Locatelli. Sono infatti giorni e ore decisive per il passaggio dell’azzurro alla ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021): iltratta con il Liverpool per Marko Grujic. Tutti i dettagli sul possibile erede dell’obiettivo bianconero Ilpensa già al post. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club neroverde avrebbe già avviato una trattativa con il Liverpool per Marko Grujic. Centrocampista serbo classe 1996, Grujic ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Porto. Un possibile colpo ad effetto in casaper rimpiazzare. Sono infatti giorni e ore decisive per il passaggioalla ...

GoalItalia : -1 al raduno della #Juventus ???? Gli argomenti da sviluppare certamente non mancano: da #Dybala e #CR7, passando p… - capuanogio : #Allegri insiste con #Locatelli mentre la #Juventus aspetta #Ronaldo: nessun cenno da parte dell'entourage del port… - DiMarzio : Dall'avventura a #EURO2020 con l'#Italia al tema-#calciomercato: le parole di #Locatelli - yucd53250131 : RT @BianconeriZone: In the meeting Juventus will offer cash + Dragusin/Fagioli. Sassuolo value Locatelli at 40mln€. [@tuttosport] - SerieDeal : Flash News Serie A: #Milan : #Giroud arriverà alle 19 a Linate, domani mattina visite mediche alle ore 8.00. #Inter… -