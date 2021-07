Juventus, c’è la svolta Dybala! (Di giovedì 15 luglio 2021) Non solo rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri per la nuova stagione. In casa Juventus si pensa anche alle questione rinnovi e la società è concentrata su Paulo Dybala, in scadenza nel 2022. La Joya è ad un bivio e sembrerebbe essere arrivata una svolta. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti ad incontrare la Joya per arrivare ad un accordo che permetta di prolungare il contratto dell’ex Palermo. Dybala, infatti, è un punto fermo per Max. Juventus, svolta DYBALA Nei prossimi giorni Dybala incontrerà la Juventus per parlare di futuro e lo farà anche l’agente ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 luglio 2021) Non solo rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri per la nuova stagione. In casasi pensa anche alle questione rinnovi e la società è concentrata su Paulo Dybala, in scadenza nel 2022. La Joya è ad un bivio e sembrerebbe essere arrivata una. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti ad incontrare la Joya per arrivare ad un accordo che permetta di prolungare il contratto dell’ex Palermo. Dybala, infatti, è un punto fermo per Max.DYBALA Nei prossimi giorni Dybala incontrerà laper parlare di futuro e lo farà anche l’agente ...

