Junior Cally: “Entro in rehab, sono alcolista e dipendente dal sesso” (Di giovedì 15 luglio 2021) A settembre uscirà il nuovo album dal titolo «Un passo prima». Il rapper: il disco è chiuso, ho deciso finalmente che era arrivato il momento di curarmi Leggi su lastampa (Di giovedì 15 luglio 2021) A settembre uscirà il nuovo album dal titolo «Un passo prima». Il rapper: il disco è chiuso, ho deciso finalmente che era arrivato il momento di curarmi

infoitcultura : Junior Cally, il rapper di Focene, confessa: 'Sono alcolista e malato di sesso: vado in rehab' - infoitcultura : Infiammò Sanremo, ora Junior Cally è in rehab - infoitcultura : Junior Cally, il dramma del rapper che insultava Salvini: 'Sono alcolizzato, mi ricovero'. La rottura con la donna… - AllMusicItalia : Junior Cally 'Un passo prima' è il titolo del nuovo disco dell'artista che inizierà un percorso per guarire da dipe… - pairsonnalitesF : Infiammò Sanremo, ora Junior Cally è in rehab: Ad annunciarlo è lo stesso rapper, protagonista nel 2019 sul palco .… -