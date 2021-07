Johnson & Johnson, “vaccino efficace su variante Delta” (Di giovedì 15 luglio 2021) Johnson & Johnson, il vaccino anti Covid monodose di Janssen “ha dimostrato una risposta immunitaria duratura e ha generato risposte anticorpali neutralizzanti contro la variante Delta e altre varianti di Sars-CoV-2 che destano preoccupazione”. Lo riferisce J&J, comunicando i risultati ad interim di un sottostudio di fase 1/2a pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’ (Nejm). “Si sono osservate risposte immunitarie anticorpali e delle cellule T per almeno 8 mesi dopo l’immunizzazione”, riporta il gruppo farmaceutico Usa. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021), ilanti Covid monodose di Janssen “ha dimostrato una risposta immunitaria duratura e ha generato risposte anticorpali neutralizzanti contro lae altre varianti di Sars-CoV-2 che destano preoccupazione”. Lo riferisce J;J, comunicando i risultati ad interim di un sottostudio di fase 1/2a pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’ (Nejm). “Si sono osservate risposte immunitarie anticorpali e delle cellule T per almeno 8 mesi dopo l’immunizzazione”, riporta il gruppo farmaceutico Usa. ...

