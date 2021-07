Joao Mario | “Al Benfica per vincere il campionato e fare una buona Champions”

(Di venerdì 16 luglio 2021), ex centrocampista dell’Inter, è passato da una parte all’altra di Lisbona, dallo Sporting al. Queste le sue parole per il nuovo club: “Sono fiducioso. Le aspettative sono sempre alte al. Abbiamo già un primo grande obiettivo, che è l’ingresso inLeague, e sono sicuro che la squadra sarà preparata perun ottimo cammino in Europa. So anche quanto sia importante per ildi nuovo il. Soprattutto ho trovato un gruppo che vuole davvero ridare felicità ai tifosi del ...

Commenta per primo Primi passi da giocatore del Benfica per Joao Mario, reduce dalla risoluzione del contratto con l'Inter. Intervenuto in conferenza stampa, il portoghese ha dichiarato: 'Sono stato accolto molto bene da tutti. Mi hanno fatto sentire a casa e ...'