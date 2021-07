Jennifer Lopez con Ben Affleck | È il momento migliore della mia vita

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tornata con Ben, sempre stimolata sul piano professionale,si confida in un'intervista: "Non sono mai stata meglio."

E' uscito su Youtube il video ufficiale di 'Cambia el Paso', il nuovo singolo di Jennifer Lopez che conta la collaborazione di Rauw Alejandro. Attualmente è al numero 23 delle tendenze musicali e ha raggiunto oltre sette milioni di visualizzazioni. L'attitudine sexy della Lopez... Tornata con Ben Affleck, sempre stimolata sul piano professionale, Jennifer Lopez si confida in un'intervista: "Non sono mai stata meglio." Non sono stati soltanto i fan a gioire per il riformarsi di... Jennifer Lopez ha pubblicato il video di "Cambia el Paso", il suo singolo estivo che conta la collaborazione di Rauw Alejandro, giovane artista portoricano.