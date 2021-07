Javier Zanetti-Copa America: il commento dell’ex calciatore (Di giovedì 15 luglio 2021) Javier Zanetti-Copa America, l’ex giocatore ha parlato dell’ultima edizione vinta proprio dall’Argentina dopo un digiuno di ben 23 anni. Lo storico e amato capitano dell’Inter ha vestito la casacca albiceleste dal 1994 fino al 2011. Eppure con la nazionale non è mai riuscito a sollevare un trofeo, cosa che invece è successa ben 16 volte con la maglia dell’Inter. In una intervista a Canal Ip il vicepresidente dell’Inter ha parlato della vittoria dell’Argentina, ma non si è limitato semplicemente a ciò. Si è soffermato sui veterani che hanno preso parte a questo ciclo argentino degli ultimi anni, ma soprattutto ha parlato di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021), l’ex giocatore ha parlato dell’ultima edizione vinta proprio dall’Argentina dopo un digiuno di ben 23 anni. Lo storico e amato capitano dell’Inter ha vestito la casacca albiceleste dal 1994 fino al 2011. Eppure con la nazionale non è mai riuscito a sollevare un trofeo, cosa che invece è successa ben 16 volte con la maglia dell’Inter. In una intervista a Canal Ip il vicepresidente dell’Inter ha parlato della vittoria dell’Argentina, ma non si è limitato semplicemente a ciò. Si è soffermato sui veterani che hanno preso parte a questo ciclo argentino degli ultimi anni, ma soprattutto ha parlato di ...

