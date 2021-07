Italiano: «Mai mancato di rispetto allo Spezia, orgoglioso della Fiorentina» (Di giovedì 15 luglio 2021) Vincenzo Italiano è stato presentato dalla Fiorentina in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni durante la presentazione Vincenzo Italiano è stato presentato oggi dalla Fiorentina. Ecco le sue parole in conferenza stampa. Fiorentina – «Quando ti chiama un club come la Fiorentina, ci deve essere sicuramente grande orgoglio per chiunque. Poteva essere qualcosa di più veloce, ma credo nel segni del destino e l’aver accettato di sposare questo progetto, conoscendo i professionisti che ci sono nella Fiorentina, è per me motivo di grande felicità. La società mi ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Vincenzoè stato presentato dallain conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni durante la presentazione Vincenzoè stato presentato oggi dalla. Ecco le sue parole in conferenza stampa.– «Quando ti chiama un club come la, ci deve essere sicuramente grande orgoglio per chiunque. Poteva essere qualcosa di più veloce, ma credo nel segni del destino e l’aver accettato di sposare questo progetto, conoscendo i professionisti che ci sono nella, è per me motivo di grande felicità. La società mi ha ...

Advertising

TeresaBellanova : I dati del Rapporto #Invalsi non possono lasciare indifferenti. 1 studente su 2 non raggiunge la preparazione neces… - Palazzo_Chigi : Ti sei spinto dove nessun tennista italiano era mai arrivato. Complimenti Matteo e grazie per le emozioni che hai r… - trash_italiano : Quando mai abbiamo avuto un lunedì così bello? - PoliticRetwitt : RT @GruppoFICamera: “Mai come in questo momento in cui lo #sport italiano sta vivendo momenti di gloria e regalando energia positiva, è imp… - GruppoFICamera : “Mai come in questo momento in cui lo #sport italiano sta vivendo momenti di gloria e regalando energia positiva, è… -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano Mai Rossi, futuro ancora incerto. Razali: "Stiamo aspettando" Il Dottore non è stato mai competitivo quest'anno e non riesce proprio a ritrovare il feeling con ... vogliono fortemente un pilota di nome in sella, e quale miglior nome di quello del pilota italiano ,...

Reddito di cittadinanza luglio: oggi i pagamenti dell'INPS Ricordiamo che i pagamenti non partono mai dal mattino ma sempre intorno alle tredici massimo primo ... Nello specifico é richiesto: esser e cittadino italiano ( o comunque europeo) o essere un ...

Pradè: "Chiediamo a Italiano di darci identità, non l'abbiamo mai avuta in questi anni" Labaro Viola WEC: Cetilar vuole brillare anche a Monza con la Ferrari Lacorte, Sernagiotto e Fuoco affrontano con la Ferrari 488 #47 la 6h di Monza reduce dal successo ottenuto a Portimao.

Europei: Mancini, "Abbiamo fatto felici milioni di italiani" "Veniamo da momenti fantastici, settimane indimenticabili. Abbiamo fatto felici milioni di italiani e loro non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno in questo mese". (ANSA) ...

Il Dottore non è statocompetitivo quest'anno e non riesce proprio a ritrovare il feeling con ... vogliono fortemente un pilota di nome in sella, e quale miglior nome di quello del pilota,...Ricordiamo che i pagamenti non partonodal mattino ma sempre intorno alle tredici massimo primo ... Nello specifico é richiesto: esser e cittadino( o comunque europeo) o essere un ...Lacorte, Sernagiotto e Fuoco affrontano con la Ferrari 488 #47 la 6h di Monza reduce dal successo ottenuto a Portimao."Veniamo da momenti fantastici, settimane indimenticabili. Abbiamo fatto felici milioni di italiani e loro non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno in questo mese". (ANSA) ...