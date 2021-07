Italiano | “La Fiorentina deve ambire a piazzamenti migliori Mercato? Valuteremo cosa fare”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Continua la conferenza didurante la conferenza stampa dedicata alla sua presentazione ufficiale in Viola: “Noi vogliamo migliorarci rispetto al passato. Laè una squadra cheandare oltre il 14° posto. È la storia di questo club che lo chiede. Adesso però dobbiamo pensare solo a migliorare, sia che si tratti di classifica, di gol fatti o di gol subiti. Questa è la mia idea così come quella della società. Dovremo essere diversi”. Sul: “Dobbiamo valutare la rosa che c’è già. Poi dopo un paio di settimanemo il punto della situazione con la società. Prima bisogna conoscere ...

Advertising

ACFFiorentinaEN : ?? VINCENZO ITALIANO ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - acffiorentina : ???I CONFERENZA STAMPA Italiano???: 'Sono convinto che la scelta di venire a Firenze è quella giusta, darò tutto!… - Fiorentinanews : #Italiano: 'Mi ispiro a tanti allenatori, tra cui #Prandelli. Mi darà tanti consigli sui giocatori in rosa'… - scardani85 : RT @ACFFiorentinaEN: ?? ITALIANO ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina - acffiorentina : RT @ACFFiorentinaEN: ?? ITALIANO ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina -

Ultime Notizie dalla rete : Italiano Fiorentina

Laprepara il terreno per piazzare l'affondo decisivo: il giocatore gradisce Firenze ...a Moena sarà privo di Amrabat , Pulgar e Castrovilli . E restano quindi tanti i nomi nei ...Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino della nuova, che, guidata da Vincenzo, esordirà all'Olimpico contro la Roma mentre alla seconda giornata riceverà il Torino e alla ...Assieme al nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano, che oggi verrà presentato alla stampa, era presente anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, che ha ...In viola è approdato grazie a quanto fatto con lo Spezia, non solo nell'ultimo anno di Serie A. Con la Fiorentina Vincenzo Italiano vuole ora fare il salto di qualità: "Sono convinto che la scelta di ...