Italia, premiata questa innovativa startup a livello mondiale: farà grandi cambiamenti (Di giovedì 15 luglio 2021) Italians do it better. Una startup del nostro Paese è stata premiata al Congresso mondiale sull'AI di Shangai. Si chiama ASC27, specializzata in due aree significative dell'Information Technology: Intelligenza Artificiale, in primis, ma anche CyberSecurity. Nonostante l'azienda sia innovativa e stia introducendo sul mercato nuovi software e idee innovative, siamo strutturati per lavorare e cooperare con grandi imprese e governi nei settori in cui opera l'azienda. Intelligenza Artificiale (Adobe Stock)ASC27, la cui sede è nella Capitale, ha messo a punto un sistema di deep learning, quel ...

