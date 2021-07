Italia, Lombardo: «Rigori? Pensavo Jorginho segnasse. Mancini…» (Di giovedì 15 luglio 2021) Attilio Lombardo, collaboratore di Roberto Mancini, ha parlato dei segreti dell’Italia e della vittoria ad Euro 2020. Le sue parole Attilio Lombardo, collaboratore di Roberto Mancini, ha parlato della vittoria dell’Italia ad Euro 2020. Rigori FINALE – «La verità? Qualche istante prima della parata di Donnarumma. Tutti eravamo convinti che Jorginho avrebbe segnato. Quando Pickford ha parato il rigore ho guardato il tabellone e ho detto: “Se segnano andiamo a oltranza. Ma se Gigio parasse… Vai, che glielo para”. E così è stato, anche se lui non se ne era nemmeno accorto». SEGRETO ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Attilio, collaboratore di Roberto Mancini, ha parlato dei segreti dell’e della vittoria ad Euro 2020. Le sue parole Attilio, collaboratore di Roberto Mancini, ha parlato della vittoria dell’ad Euro 2020.FINALE – «La verità? Qualche istante prima della parata di Donnarumma. Tutti eravamo convinti cheavrebbe segnato. Quando Pickford ha parato il rigore ho guardato il tabellone e ho detto: “Se segnano andiamo a oltranza. Ma se Gigio parasse… Vai, che glielo para”. E così è stato, anche se lui non se ne era nemmeno accorto». SEGRETO ...

