Italia - Libia: la mediazione del Pd e il nuovo rapporto sugli orrori nei campi (Di giovedì 15 luglio 2021) Oggi il voto sul rinnovo delle missioni internazionali, compresa quella in Libia. Il Pd spinge affinché sia l'Europa a farsi carico dell'addestramento della sedicente guardia costiera libica mentre ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia Libia Sì al permesso di soggiorno per motivi umanitari alla migrante che ha subìto violenze durante il viaggio Le violenze in LIbia e il figlio perduto Per la Corte territoriale non bastava. In Nigeria non c'... Ininfluente anche l'integrazione in Italia, paese in cui la donna aveva avuto un altro figlio dal ...

Italia - Libia: la mediazione del Pd e il nuovo rapporto sugli orrori nei campi ...denuncia in un rapporto nuove prove sulle violazioni dei diritti umani nei centri di detenzione nel Paese e punta il dito sulle 'terribili conseguenze della cooperazione in corso tra Europa e Libia ...

Rinnovo accordo Italia Libia sui migranti: sbarchi crollati ma più morti Corriere della Sera Tunisia, un vicino in difficoltà La pandemia si è abbattuta in modo pesante sulla Tunisia negli ultimi mesi, peggiorando un quadro economico, sociale e politico già molto in difficoltà. L’Italia può fare qualcosa di buono, sia come P ...

Per Amnesty è vergognoso il silenzio dell'Ue sugli abusi subiti dai migranti in Libia 'Gli abusi nei centri di detenzione in Libia sono andati avanti senza sosta durante i primi sei mesi del 2021, nonostante le ripetute promesse di affrontarli', dichiara Amnesty. Alla luce di questo, A ...

